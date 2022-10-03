В Доме турецко-российской дружбы в Анкаре показали комнату, посвященную Башкортостану

Турецкие вагоны будут комплектоваться башкирскими пружинами. Уральский пружинный завод сегодня заключил контракт в Стамбуле. Там с бизнес-миссией сейчас находятся представители 39 предприятий из Башкортостана. Завтра состоится презентация нашей республики для потенциальных зарубежных партнеров. Тем временем съемочная группа телеканала БСТ сегодня работала в столице Турции. Там наши коллеги посетили Дом турецко-российской дружбы, в котором есть уголок, посвященный Башкортостану.

Türk-Rus Dostluk Evi, что с турецкого переводится как Дом турецко-российской дружбы. Он находится в самом сердце Турции – Анкаре. Здесь каждое здание – достояние истории, ведь расположено все на территории старой городской крепости, которой порядка двух тысяч лет. Самое историческое и высокое место в Анкаре. Отсюда столица Турции, где проживают почти 4 миллиона человек, как на ладони. Этим видом можно наслаждаться и с балкона здания, в котором расположен уголок, посвященный Башкортостану. Вернее, целая комната музея Дома турецко-российской дружбы.

Здесь и традиционная национальная одежда башкир, и коврик для молитв, сделанный одной из уфимских семей и подаренный музею. Все картины на стене комнаты тоже работы художников из нашей республики. Об уголке, посвященном Башкортостану, президент Дома турецко-российской дружбы Эрол Угурлы рассказывает с особым трепетом. Ведь в Уфе он был трижды, а с нашей страной его и вовсе связывают исторические корни.

Мы переехавшая в Турцию русская семья в третьем поколении. Конечно же, душа наша все равно с Россией, хоть мы уже граждане Турции. В Анкаре турки и русские около 100 лет всегда жили в дружбе. У нашей семьи очень много настоящих друзей как среди турок, так и среди русских. Эрол Угурлы, президент Дома турецко-российской дружбы г. Анкары

На территории анкаринской крепости десятки старых построек и целых семь зданий отдано под Дом турецко-российской дружбы. За долгие годы эти стены стали не просто местом сближения двух культур, но и территорией налаживания дружественных отношений.

Русская культура нам очень близка, могу так сказать. И близка, в принципе, к нашему образу жизни. Так как постоянно нахожусь среди русской культуры, так как 15 лет уже работаю в доме дружбы. Дуйгу Бёке, исполнительный директор Дома турецко-российской дружбы г. Анкары