В Башкирии утепляют фасады многоквартирных домов

Дома в Башкортостане готовят к зиме. В республике продолжается утепление фасадов в рамках программы по капремонту многоквартирных домов. Всего в этом году обновят 61 здание за счет республиканского бюджета.

Это, можно сказать, уже финишный слой так называемой «шубы» дома. К зиме строители готовят пятиэтажку на улице Российской. Вот только штукатуркой и покрашенными фасадами дело не ограничивается, особенно если учесть, что у каждого дома свои «болезни».

Чтобы сделать погоду в доме для жильцов комфортной, строители заменили в подъезде все окна, а перед тем, как начать утепление фасада, тщательно помыли и загрунтовали все стены.

К слову, такая технология позволяет не только обезопасить дом от пожаров, но и значительно сэкономить бюджет владельцев жилплощадей. Ведь если здание не подготовить к зиме, то вместе с теплом из квартир испаряются и деньги жильцов. К тому же незащищенные стены быстрее разрушаются от перепада температур, чем от времени. А значит, и новое вливание средств в виде ещё одного капремонта им понадобится гораздо скорее.