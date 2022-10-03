В Уфе подошел к концу чемпионат Башкортостана по плаванию

Более двух с половиной сотен спортсменов со всей республики боролись за победу на различных дистанциях.

15-летний Егор Новиков из Уфы – ученик олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Юный пловец уже заслужил звание кандидата в мастера спорта. В его активе второе место на престижных всероссийских соревнованиях «Юность России». В рамках чемпионата Башкортостана Егор уверенно выиграл на дистанции 100 метров баттерфляем.

На 100 метров баттерфляем были хорошие ребята. Хорошую конкуренцию показали. Я доволен, что существует такая конкуренция у нас в Башкирии. Егор Новиков, победитель чемпионата Республики Башкортостан по плаванию

Для Амалии Гизатуллиной чемпионат прошел в домашних условиях. Плаванием она занимается в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Коронные дистанции – 100 и 200 метров вольным стилем. На двухсотметровке с самого начала шла жесткая борьба за победу. Но на последней четверти дистанции Амалии удалось оторваться от соперниц.

Своим выступлением я очень довольна. Проплыла по тому же времени, по которому и хотела. Полтора месяца была на сборах. Думаю, они мне тоже очень помогли. Амалия Гизатуллина, победительница чемпионата Республики Башкортостан по плаванию

Первенство и чемпионат республики по плаванию проходили в течение нескольких дней. Всего в стартовые протоколы внесли фамилии 251 спортсмена. Из них десять мастеров спорта и 44 кандидата. Развивается плавание не только в столице республики. В чемпионате приняли участие пловцы со всех концов Башкортостана. Туймазы достойно представил Алмаз Шакиров, который показал время по нормативу мастера спорта.

Инфраструктура у нас отличная. У нас бассейн, спорткомплекс, гостиница, профилакторий. Это все в шаговой доступности. У нас и чемпионаты России проходили. Есть одна проблема. Сейчас требования возросли, и необходимо обновить электронику – нужен полный автомат. Фанис Шайдуллин, заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан