В Уфе подошел к концу чемпионат Башкортостана по плаванию

Более двух с половиной сотен спортсменов со всей республики боролись за победу на различных дистанциях.
15-летний Егор Новиков из Уфы – ученик олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. Юный пловец уже заслужил звание кандидата в мастера спорта. В его активе второе место на престижных всероссийских соревнованиях «Юность России». В рамках чемпионата Башкортостана Егор уверенно выиграл на дистанции 100 метров баттерфляем.
Для Амалии Гизатуллиной чемпионат прошел в домашних условиях. Плаванием она занимается в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Коронные дистанции – 100 и 200 метров вольным стилем. На двухсотметровке с самого начала шла жесткая борьба за победу. Но на последней четверти дистанции Амалии удалось оторваться от соперниц.
Первенство и чемпионат республики по плаванию проходили в течение нескольких дней. Всего в стартовые протоколы внесли фамилии 251 спортсмена. Из них десять мастеров спорта и 44 кандидата. Развивается плавание не только в столице республики. В чемпионате приняли участие пловцы со всех концов Башкортостана. Туймазы достойно представил Алмаз Шакиров, который показал время по нормативу мастера спорта.
Сезон в плавании только стартовал. Впереди у лучших пловцов республики гораздо более ответственные старты. По итогам чемпионата Башкортостана лучшие отправятся на соревнования Приволжского федерального округа. Он пройдет в Саранске в конце октября.