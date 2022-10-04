В Башкирии сгорели коровник, гараж и пристрой

4 октября ночью в Илишевском районе произошёл крупный пожар. Об этом сообщает МЧС региона.

В деревне Улу-Ялан по улице Лесной огнём охватило три постройки: коровник, гараж и пристрой. На место инцидента оперативной прибыли силы МЧС и добровольные пожарные команды Исанбаевского, Аккузевского и Старокуктовского сельсоветов. Ликвидацией возгорания занимались 15 человек и 6 единиц техники.