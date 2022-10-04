В Башкирии насмерть сбили пешехода, который шёл посреди дороги

3 октября около восьми часов вечера в Янаульском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 37 км автодороги Нефтекамск-Янаул.

33-летняя местная жительница на «Фольксваген Поло» допустила наезд на 38-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался сразу. По сообщениям водительницы, пешеход в тёмное время суток шёл прямо по середине дороги без светоотражающих элементов на одежде.