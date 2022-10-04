В Башкирии из-за пожара в доме эвакуировали жильцов

3 октября поздно вечером в Октябрьском произошёл пожар. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Огнём охватило дом в 25-ом микрорайоне города. Возгорание зафиксировали на первом этаже в четырёхэтажном доме в 23:29. Уже в 23:40 было ликвидировано открытое горение, а в 23:42 пожар потушили полностью.

Из дома были эвакуированы 7 человек, среди которых двое – дети. Огонь повредил обшивку стен и потолка в ванной и потолочную плитку в прихожей. Пострадавших, к счастью, нет. Причину возгорания предстоит установить.