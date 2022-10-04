В Башкирии 10-летний мальчик спас семью из огня

17 сентября в Октябрьском произошёл крупный пожар. Огнём охватило квартиру семьи с двумя детьми.
Как сообщает газета «Октябрьский нефтяник», пожар произошёл рано утром. От запаха дыма первым проснулся 10-летний мальчик. Он не растерялся, схватил на руки двухлетнего братика и разбудил родителей. Семья смогла спастись.
Оказалось, пожар начался с розетки, которая была расположена у кроватки младшего ребёнка. Владельцы квартиры завершали капитальный ремонт. К сожалению, теперь семье придётся заново ремонтировать помещение.