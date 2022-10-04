В Уфе ученые рассказали о производстве новых биопрепаратов

Биологически усовершенствованные люди и самые полезные овощи. Предприятие, которое 30 лет занималось разработкой удобрений, вышло на рынок в новой нише. К слову, экспорт прежде был налажен по всему миру. В республике организация стала дипломантом проекта «Продукт Башкортостана». В лабораториях трудятся кандидаты и доктора наук.

За стеклом – мини-завод. В технологической цепочке – труд учёных, кандидатов наук. Чтобы создать новый препарат, работают несколько десятков специалистов. Здесь не только селекция, но и контроль.

В реакторах каждые два часа специалисты берут пробы. Проверка на микроуровне. Анализируют все виды биопрепаратов и биоактивированных удобрений, которые выпускают на предприятии. Всего 250 наименований.

Как позиционируют себя сами: работают так, чтобы в урожае не было химии. Применяют биологические механизмы, которые помогают забрать растению из почвы больше полезных элементов.

Улучшают здоровье человека и напрямую. Этой осенью запустили в продажу пробиотики и метабиотики для людей. Перед этим – пять лет исследований и подготовки к выпуску.

Помогают и животным. С недавних пор не только в сельском хозяйстве, но и домашним кошкам и собакам.