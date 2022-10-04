В Башкирии сгорели дом и сарай

В Бирском районе произошёл крупный пожар. Огнём охватило жилой дом и сарай.
Как сообщает пресс-служба МЧС региона, огонь удалось полностью ликвидировать за 30 минут. Тушением возгорания занималась пожарная команда Старопетровского сельсовета.
В пожаре пострадал 37-лтний мужчина. У него диагностирован ожог II степени 1% тела. От госпитализации он отказался. Также в огне пострадала 45-летняя женщина. У неё серьезные ожоги III степени головы, шеи, туловища, левой и правой руки, 15% тела и дыхательных путей. Она была госпитализирована в Бирскую ЦРБ.
Причину и обстоятельства пожара предстоит выяснить.
Фото: МЧС по РБ.