В Башкирии сгорели дом и сарай

В пожаре пострадал 37-лтний мужчина. У него диагностирован ожог II степени 1% тела. От госпитализации он отказался. Также в огне пострадала 45-летняя женщина. У неё серьезные ожоги III степени головы, шеи, туловища, левой и правой руки, 15% тела и дыхательных путей. Она была госпитализирована в Бирскую ЦРБ.