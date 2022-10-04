В Башкирии виновнику ДТП с четырьмя погибшими утвердили обвинение

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя Бакалинского района, который насмерть сбил четырёх девушек.
Напомним, 18 июля молодой водитель находился за рулём «Ауди А5» в состоянии алкогольного опьянения. Парень не справился с управлением и на улице Мостовой допустил наезд на четырёх девушек, которые шли по обочине. Все пострадавшие скончались сразу. Одна из погибших девушек была несовершеннолетней.
Свою вину молодой водитель признал. Рассмотрение его дела состоится в Чекмагушевском межрайонном суде.
Фото: ГИБДД РБ.