В Башкирии виновнику ДТП с четырьмя погибшими утвердили обвинение

Напомним, 18 июля молодой водитель находился за рулём «Ауди А5» в состоянии алкогольного опьянения. Парень не справился с управлением и на улице Мостовой допустил наезд на четырёх девушек, которые шли по обочине. Все пострадавшие скончались сразу. Одна из погибших девушек была несовершеннолетней.