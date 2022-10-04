«Салават Юлаев» готовится к первому матчу домашней серии

«Салават Юлаев» сегодня проведет домашний матч. Соперником уфимской команды станет омский «Авангард». Этой игрой юлаевцы открывают длительную домашнюю серию. «Салавату» также предстоит сыграть с «Металлургом», «Динамо» из Москвы, «Торпедо» и «Нефтехимиком».

Противостояние «Салавата Юлаева» и «Авангарда» исторически одно из самых интересных в Восточной конференции. Юлаевцы вернулись в Уфу в воскресенье. «Салавату» удалось сокрушить сразу двух соперников на выезде. Сначала команда Виктора Козлова со счетом 3:0 обыграла «Трактор». Следующим соперником стал лидер Востока «Автомобилист». Снова уфимцы были сильнее с сухим счетом 4:0.

Ребята поняли, что мы от них требовали. По возврату, по самоотдаче, по работе. Мы играли все пять впереди, бежали все назад обороняться. Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Два матча на ноль провел голкипер юлаевцев Андрей Кареев. В начале сезона надежнее выглядел другой вратарь Илья Ежов. Но впечатляющее выступление Кареева в Челябинске и Екатеринбурге значительно укрепило его позиции. Он стал лучшим голкипером недели и теперь входит в пятёрку лучших вратарей чемпионата по количеству сухих игр.

У него психология сильно поменялась. Он повзрослел, возмужал. Там еще определенную культуру вратарскую получил. Плюс это действие всей команды. По статистике прошлая игра – 22 блокированных броска. Есть такая статистика: 19 бросков – это выигрышная игра. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

«Авангард» отправился в столицу Башкортостана после знакового события в своей истории. Спустя четыре года «ястребы» вернулись в Омск, где на новой арене одолели «Сибирь». После провального старта команда Дмитрия Рябыкина постепенно укрепляет свои позиции в таблице.

Не сказать, что «Авангард» сильно плохо играет. Команда сильная по именам. Система у них та же осталась. В любом случае, это сильный соперник. Место в таблице еще ни о чем не говорит. Александр Кадейкин, ХК «Салават Юлаев»