«Салават Юлаев» готовится к первому матчу домашней серии

«Салават Юлаев» сегодня проведет домашний матч. Соперником уфимской команды станет омский «Авангард». Этой игрой юлаевцы открывают длительную домашнюю серию. «Салавату» также предстоит сыграть с «Металлургом», «Динамо» из Москвы, «Торпедо» и «Нефтехимиком».
Противостояние «Салавата Юлаева» и «Авангарда» исторически одно из самых интересных в Восточной конференции. Юлаевцы вернулись в Уфу в воскресенье. «Салавату» удалось сокрушить сразу двух соперников на выезде. Сначала команда Виктора Козлова со счетом 3:0 обыграла «Трактор». Следующим соперником стал лидер Востока «Автомобилист». Снова уфимцы были сильнее с сухим счетом 4:0.
Два матча на ноль провел голкипер юлаевцев Андрей Кареев. В начале сезона надежнее выглядел другой вратарь Илья Ежов. Но впечатляющее выступление Кареева в Челябинске и Екатеринбурге значительно укрепило его позиции. Он стал лучшим голкипером недели и теперь входит в пятёрку лучших вратарей чемпионата по количеству сухих игр.
«Авангард» отправился в столицу Башкортостана после знакового события в своей истории. Спустя четыре года «ястребы» вернулись в Омск, где на новой арене одолели «Сибирь». После провального старта команда Дмитрия Рябыкина постепенно укрепляет свои позиции в таблице.
В прямом эфире встречу между «Салаватом» и «Авангардом» можно увидеть на телеканале БСТ. Трансляция из «Уфа-Арены» начнется в 18:45.