В Уфе предотвратили проникновение неизвестного в школу

Сотрудники Росгвардии в Уфе предотвратили проникновение неизвестного на территорию школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На пульт централизованной охраны поступило сообщение о том, что в школу №4 проник неизвестный, который устроил скандал. Опасаясь агрессивного поведения неизвестного, охранники вызвали подмогу.