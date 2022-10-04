В Уфе предотвратили проникновение неизвестного в школу

Сотрудники Росгвардии в Уфе предотвратили проникновение неизвестного на территорию школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На пульт централизованной охраны поступило сообщение о том, что в школу №4 проник неизвестный, который устроил скандал. Опасаясь агрессивного поведения неизвестного, охранники вызвали подмогу.
Экипаж группы задержания выехал на место происшествия сразу. Стражи порядка задержали мужчину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранители сработали оперативно, учебный процесс нарушен не был.