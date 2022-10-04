В Уфе бывший сотрудник салона связи сливал информацию о клиентах

В башкирской столице назначили штраф бывшему сотруднику салона сотовой связи. 34-летний мужчина за деньги сливал информацию о звонках клиентов.
По информации пресс-службы Следкома Башкирии, сотрудник салона проходил фигурантом уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к информации с использованием служебного положения. Мужчина занимался продажей данных с февраля по апрель в 2021 году.
Подсудимый имел доступ к базе данных в качестве сотрудника салона связи и через интернет передавал данные постороннему лицу. За передачу данных мужчина брал от 3 до 4 тысяч рублей. Уфимец сознался в содеянном.