В Уфе бывший сотрудник салона связи сливал информацию о клиентах

В башкирской столице назначили штраф бывшему сотруднику салона сотовой связи. 34-летний мужчина за деньги сливал информацию о звонках клиентов.

По информации пресс-службы Следкома Башкирии, сотрудник салона проходил фигурантом уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к информации с использованием служебного положения. Мужчина занимался продажей данных с февраля по апрель в 2021 году.