В Башкирии сгорели техника и два гектара на поле

В Салаватском районе произошел пожар на поле, который уничтожил около двух гектаров. Также во время пожара пострадала техника. Сгорел КамАЗ с прицепом.

Происшествие случилось в 10 километрах от деревни Саргамыш на территории МТС «Центральная». Техника сгорела полностью. Неизвестно, где во время пожара был водитель КамАЗа.