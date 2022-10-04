В Башкирии сгорели техника и два гектара на поле

В Салаватском районе произошел пожар на поле, который уничтожил около двух гектаров. Также во время пожара пострадала техника. Сгорел КамАЗ с прицепом.
Происшествие случилось в 10 километрах от деревни Саргамыш на территории МТС «Центральная». Техника сгорела полностью. Неизвестно, где во время пожара был водитель КамАЗа.
По предварительным данным, во время проведения сельскохозяйственных работ были нарушены требования пожарной безопасности. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.