Радий Хабиров встретился с бойцами батальона им. Шаймуратова, получившими ранения

Глава республики встретился с бойцами башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, которые получили ранения во время выполнения боевых задач, и их семьями. Во время встречи Радий Хабиров обсудил с ними вопросы формирования гуманитарных грузов для участников специальной военной операции от Башкортостана, лечения и реабилитации раненых, поддержки семей военнослужащих.

Вид с этого балкона знает вся республика. Отсюда порой Радий Хабиров приветствует жителей Башкортостана в своих соцсетях и рассказывает о работе. Сегодня это место для фотосессии военнослужащих и их семей, которых пригласили в Дом Республики.

Встречу с шаймуратовцами Радий Хабиров начал со слов благодарности. Республика гордится бойцами, которые храбро выполняют свой воинский долг, и дальше будет оказывать всемерную поддержку военнослужащим, отметил глава региона.

Нам очень хотелось с вами встретиться. Прежде всего с ребятами, которые входят в состав нашего шаймуратовского батальона. Мы им очень гордимся. Мы вместе его формировали, и всё, что с ним связано, нам очень важно. Хотел с вами поговорить, обсудить вопросы, как у вас настроение, как здоровье. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С боевым настроем всё в полном порядке, заверили шаймуратовцы. И даже несмотря на ранения, после лечения бойцы вновь рвутся на передовую, на помощь своим товарищам.

Мы воюем не с Украиной, не с мирным населением. Мы воюем с нацизмом. Это то, что сделала Европа и Америка, и ни для кого это уже не секрет. И если мы сейчас упустим этот момент, то они придут в наши дома, в наши семьи. Позывной «Гюрза»

В беседе с главой Башкортостана шаймуратовцы поблагодарили руководство республики за хорошее материально-техническое оснащение батальона. Они также обозначили ряд вопросов, касающихся снабжения бойцов на линии боевого соприкосновения.

Ребята воюют смело, за нами тут тыл хороший, помогают и нам, и нашим семьям. Отношение республики к нам очень хорошее. У нас всё построено на высшем уровне. Сам глава оказывает всяческую поддержку. Это чувствуется, мы не брошены на произвол судьбы. Даже с ранениями приехали, помощь оказывают. Нормально всё, воюем, победа будет за нами. Позывной «Дес»

И чтобы приблизить эту победу, республика сделает все возможное. Чтобы бойцы не переживали за свои семьи, Радий Хабиров дал поручение правительству региона оказывать всю необходимую поддержку родным военнослужащих. Без внимания не останутся и башкирские батальоны.

В ближайшие дни мы отправим очередную гуманитарную колонну с грузом тёплых вещей, спальных мешков, медицинских препаратов, продуктов питания в расположение вашей воинской части. В Уфе планируем развернуть хирургический госпиталь с опытными врачами на базе одной из наших больниц, чтобы лечить раненых из батальонов Шаймуратова, Доставалова и отрядов «Барс». Дома и стены помогают. И у нас все для этого есть: наша медицина хорошо оснащена технологически, у врачей есть необходимый опыт, в том числе полевой хирургии – многие из них выезжали на Донбасс. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Военнослужащие смогли со своими семьями посетить Музей Альбанова и Национальный музей Республики Башкортостан. Дети увидели звезду Героя России Минигали Шаймуратова, под боевым знаменем которого их отцы борются за мирную жизнь в новых регионах страны.

Мой отец герой, он защищает нашу Родину. Сын бойца с позывным «Гюрза»