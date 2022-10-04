Радий Хабиров встретился с бойцами батальона им. Шаймуратова, получившими ранения

Глава республики встретился с бойцами башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова, которые получили ранения во время выполнения боевых задач, и их семьями. Во время встречи Радий Хабиров обсудил с ними вопросы формирования гуманитарных грузов для участников специальной военной операции от Башкортостана, лечения и реабилитации раненых, поддержки семей военнослужащих.
Вид с этого балкона знает вся республика. Отсюда порой Радий Хабиров приветствует жителей Башкортостана в своих соцсетях и рассказывает о работе. Сегодня это место для фотосессии военнослужащих и их семей, которых пригласили в Дом Республики.
Встречу с шаймуратовцами Радий Хабиров начал со слов благодарности. Республика гордится бойцами, которые храбро выполняют свой воинский долг, и дальше будет оказывать всемерную поддержку военнослужащим, отметил глава региона.
С боевым настроем всё в полном порядке, заверили шаймуратовцы. И даже несмотря на ранения, после лечения бойцы вновь рвутся на передовую, на помощь своим товарищам.
В беседе с главой Башкортостана шаймуратовцы поблагодарили руководство республики за хорошее материально-техническое оснащение батальона. Они также обозначили ряд вопросов, касающихся снабжения бойцов на линии боевого соприкосновения.
И чтобы приблизить эту победу, республика сделает все возможное. Чтобы бойцы не переживали за свои семьи, Радий Хабиров дал поручение правительству региона оказывать всю необходимую поддержку родным военнослужащих. Без внимания не останутся и башкирские батальоны.
Военнослужащие смогли со своими семьями посетить Музей Альбанова и Национальный музей Республики Башкортостан. Дети увидели звезду Героя России Минигали Шаймуратова, под боевым знаменем которого их отцы борются за мирную жизнь в новых регионах страны.
Раненные бойцы встретят День Республики на малой Родине. Радий Хабиров пригласил военнослужащих принять участие в открытии памятника командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади. Здесь же после победы жители Башкортостана будут встречать военнослужащих из нашей республики.