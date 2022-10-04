Башкортостан и Турция расширяют торгово-экономические отношения

В Башкортостане построят турецкий завод по производству газовых котлов и отопительных радиаторов. А в Турции уже башкирские бизнесмены намерены наладить производство пружин для железнодорожных вагонов. Около 40 компаний из нашей республики сегодня работали в Стамбуле и в рамках бизнес-миссии налаживали новые торгово-экономические отношения.
В одном зале 50 башкирских бизнесменов, представляющих 30 компаний. В формате B2B наши предприниматели ведут переговоры с представителями турецкого бизнес-сообщества. Одна сторона предлагает свои товары и услуги, другая проговаривает условия, на которых готова сотрудничать. В некоторых случаях речь идет даже о возможном совместном производстве. За три часа бизнесмены проводят более 100 переговоров.
Параллельно переговорам в формате B2B члены башкирской бизнес-миссии провели деловой завтрак с представителями Союза машиностроителей Турции и крупных компаний этой страны. Турецкий бизнес готов частично занять освободившуюся нишу в связи с уходом с российского рынка ряда западных партнеров. Проще говоря, производить столь необходимые для машиностроения комплектующие.
Сотрудничество турецких компаний с башкирскими продолжается не первый год. К примеру, Уральский пружинный завод, что в Белорецке, уже поставлял свою продукцию для производства турецких железнодорожных вагонов. Здесь же в рамках бизнес-миссии подписано новое соглашение, пока на сумму в один миллион долларов. Планы на будущее – локализовать производство в Турции.
А вот холдинг «Санико групп» хочет разместить свое производство на территории Башкортостана. Известная турецкая компания намерена выпускать у нас в республике радиаторы и газовые котлы.
Сегодня же в Стамбуле состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала нашей республики. Участников переговоров двух стран по видеосвязи поприветствовал Радий Хабиров. Глава республики сделал акцент на давние дружественные отношения Башкортостана и Турции, особо отметив при этом экономическое сотрудничество.
4, 6 млрд долларов составляет внешний товарооборот Башкортостана с зарубежными странами. Турция при этом является важнейшим экономическим партнером нашей республики, отметил Радий Хабиров. Также глава региона призвал турецких бизнесменов активнее инвестировать в Башкортостан.