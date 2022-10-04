Башкортостан и Турция расширяют торгово-экономические отношения

В Башкортостане построят турецкий завод по производству газовых котлов и отопительных радиаторов. А в Турции уже башкирские бизнесмены намерены наладить производство пружин для железнодорожных вагонов. Около 40 компаний из нашей республики сегодня работали в Стамбуле и в рамках бизнес-миссии налаживали новые торгово-экономические отношения.

В одном зале 50 башкирских бизнесменов, представляющих 30 компаний. В формате B2B наши предприниматели ведут переговоры с представителями турецкого бизнес-сообщества. Одна сторона предлагает свои товары и услуги, другая проговаривает условия, на которых готова сотрудничать. В некоторых случаях речь идет даже о возможном совместном производстве. За три часа бизнесмены проводят более 100 переговоров.

Башкортостан сделал правильно, на таких мероприятиях важнее всего установить живой контакт. Во время пандемии мы поняли, что онлайн-встречи далеко не самые эффективные, тем более если брать в расчет турецкий народ, который предпочитает живое общение. Артур Леонтьев, представитель торгового представительства России в г. Стамбуле

Параллельно переговорам в формате B2B члены башкирской бизнес-миссии провели деловой завтрак с представителями Союза машиностроителей Турции и крупных компаний этой страны. Турецкий бизнес готов частично занять освободившуюся нишу в связи с уходом с российского рынка ряда западных партнеров. Проще говоря, производить столь необходимые для машиностроения комплектующие.

Наша цель – с башкирскими друзьями и коллегами усиливать торговые отношения. У них есть планы касаемо машиностроения Турции, у нас есть планы в отношении Башкортостана. Мы должны делать более смелые и быстрые шаги, поддерживая друг, друга. Селим Генджер, президент Ассоциации машиностроителей Турции

Сотрудничество турецких компаний с башкирскими продолжается не первый год. К примеру, Уральский пружинный завод, что в Белорецке, уже поставлял свою продукцию для производства турецких железнодорожных вагонов. Здесь же в рамках бизнес-миссии подписано новое соглашение, пока на сумму в один миллион долларов. Планы на будущее – локализовать производство в Турции.

Турецкий рынок не такой большой, как российский, однако в Турции в последнее время принято решение развивать железнодорожную сеть и делаются большие инвестиции в этом направлении. Мы тоже хотим внести свой вклад в этот масштабный проект. Каан Кенан Озъюрт, представитель ООО «Уральский пружинный завод» в Турции

А вот холдинг «Санико групп» хочет разместить свое производство на территории Башкортостана. Известная турецкая компания намерена выпускать у нас в республике радиаторы и газовые котлы.

Мы еще в 2020 году приняли решение инвестировать в Башкортостан, и мы получили очень хорошую поддержку от вашей республики в этом вопросе. Мы планируем на территории индустриально парка «Уфимский» и особой экономической зоны «Алга» построить завод на 350 тысяч квадратных метров. Несими Фатиноглу, председатель правления холдинга «Санико групп»

Сегодня же в Стамбуле состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала нашей республики. Участников переговоров двух стран по видеосвязи поприветствовал Радий Хабиров. Глава республики сделал акцент на давние дружественные отношения Башкортостана и Турции, особо отметив при этом экономическое сотрудничество.

За последние 30 лет турецкие строители реализовали у нас проекты на сотник миллионов долларов. Растет товарооборот, по итогам прошлого года он увеличился вдвое – до 208 млн долларов. Мы мощный промышленный инновационный центр России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан