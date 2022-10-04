В Уфе открылась выставка фотографа и ветерана телевидения Марсэна Мухамадеева

«Там, где я и вы». В уфимском кинотеатре «Родина» открылась выставка известного фотографа, ветерана телевидения России, члена Союза кинематографистов России и Башкортостана Марсэна Мухамадеева. Его судьба тесно связана с историей Башкирского спутникового телевидения, которому он отдал 40 лет своей жизни.

Но, кроме видеокамеры, Марсэн Мухамадеев любит смотреть на мир и через объектив фотоаппарата. Несмотря на десятилетия работы фотографом, его работы впервые выставляется на широкую публику. В открытии дебютной фотовыставки приняли участие супруга автора Халиса Мухамадеева, руководители телеканала БСТ разных лет, журналисты, известные фотографы и режиссёры. Творческий путь каждого из них неоднократно пересекался с Марсэном Мухамадеевым.

Я его сравнивал с чешским фотографом Судаком, который тоже снимал все вокруг дома, получались отличные художественные фотографии. Желаю Марсэну больших успехов. Это настоящий творческий человек.

Марсэн Мухамадеев – неустанный и преданный летописец своего времени, своего любимого города и его жителей, так говорят о нём коллеги и друзья. Он родился в Уфе в семье фотографа Багаутдина Шагабутдиновича и первой пионерки Башкортостана, талантливой исполнительницы народных песен Сакины Исмагиловны. Отец, опытный фотограф, сразу увидел в сыне его стремление к творческой работе. Получив напутствие Арслана Мубарякова, в 1966 году Марсэн пришел на работу на башкирское телевидение. Работал над документальными и художественными фильмами. И работать с видеокамерой ему было гораздо легче.