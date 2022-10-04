Роллеры из Башкирии завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях

Из Сочи в Уфу с медалями российских соревнований. Башкирские спортсмены завоевали 15 наград на турнире по роллер-спорту. Этот успех позволил сборной республики занять второе общекомандное место. Лучше выступили только соперники из Иркутской области.

15 кругов в свободном темпе, на разогрев мышц. С этого начинается любая тренировка башкирских роллеров. Как говорят наставники, подобная раскатка – стандартная работа для спортсменов. Но именно она помогла представителям республики завоевать 15 медалей из 18 возможных на всероссийских соревнованиях по спидскейтингу.

Стартовый номер на шлеме – единственное, что выдает участников соревнований. Ребята только вернулись домой, но сразу же приступили к новым тренировкам. Сейчас важно провести работу над ошибками. А они были даже у призеров турнира. Например, Ульяна Зорикова на стометровке пропустила вперед только одну соперницу и завоевала в итоге серебряную медаль. Зато ничего не помешало успешно выступить 9-летнему Тимуру Набиеву. Он завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 7000 метров.

На марафонской дистанции в 42 километра уфимец Дмитрий Мясников стал бронзовым призером. Всего в составе сборной республики гоночную трассу в Сочи опробовали 9 спортсменов.