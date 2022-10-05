Жительница Башкирии вонзила нож в сердце бывшего мужа

В Балтачевском районе перед судом предстанет 34-летняя жительница Караидельского района. Женщину обвинили в нападении на бывшего 33-летнего мужа.

Фото №1 - Жительница Башкирии вонзила нож в сердце бывшего мужа

4 октября между бывшими супругами, которые продолжают проживать вместе, вспыхнула ссора. Они вернулись в состоянии алкогольного опьянения из гостей и начали ругаться. В порыве агрессии женщина схватила нож и ударила им бывшего мужа в грудь.

Расследование случившегося продолжается. С подозреваемой проводятся первоначальные следственные действия.

Фото: МВД по РБ. 

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