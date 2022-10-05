В Башкирии в зале спортивных единоборств погиб ребёнок

Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выезжал прокурор города Октябрьского Денис Семенов. В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке, в том числе оказываемых услуг. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.