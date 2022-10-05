В строительство студенческого кампуса НОЦ в Уфе будет вложено 20 млрд рублей

Вопросы финансирования студенческого кампуса Евразийского НОЦ, который будет построен в Уфе, окончательно решены. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих соцсетях.

Радий Хабиров сообщил, что в Москве закончилось совещание с министром высшего образования и науки Российской Федерации Валерием Фальковым. В ближайшие годы в реализацию проекта будет вложено 20 млрд рублей инвестиций, из которых 60 процентов – федеральные.

«Это история не только про общежития, – отметил Радий Хабиров. Прежде всего мы создаем современную научно-образовательную среду мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры».

Делюсь отличной новостью – все вопросы финансирования нашего студенческого кампуса Евразийского НОЦ окончательно решены. Только что в Москве закончилось совещание с министром высшего образования и науки Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. В ближайшие годы в реализацию проекта будет вложено 20 млрд рублей инвестиций, из которых 60%  – федеральные.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под кампус отдали лучшую площадку в Уфе – на южном склоне реки Белой. Строительство начнётся в 2023 году. Как считают общественники, кампус станет средством привлечения талантливой молодежи.

Важно, что политически эти средства дают исключительно под Радия Хабирова. Привлекая федеральные средства, он показал пример целой когорте "башкир с папочкой", которым вменено в обязанность привлекать федеральные средства на территорию республики.

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