В строительство студенческого кампуса НОЦ в Уфе будет вложено 20 млрд рублей

Делюсь отличной новостью – все вопросы финансирования нашего студенческого кампуса Евразийского НОЦ окончательно решены. Только что в Москве закончилось совещание с министром высшего образования и науки Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. В ближайшие годы в реализацию проекта будет вложено 20 млрд рублей инвестиций, из которых 60% – федеральные.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан