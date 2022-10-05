В Башкирии молодым педагогам вручили гранты

В Доме правительства республики сегодня в день учителя молодым педагогам вручили сертификаты на гранты. Победителями конкурса стали 25 специалистов со всего региона. Грантополучателями стали учителя, доказавшие свое профессиональное мастерство.
Сумма сертификатов – 40 тысяч рублей. Потратить его лучшие в своем деле могут на свое усмотрение. Конкурс направлен на поддержку молодых специалистов.
Также сегодня с праздником учителей поздравили в Госсобрании республики. Константин Толкачев отметил, что профессия педагога является одной из самых уважаемых и востребованных в обществе. Встреча прошла в неформальной атмосфере – учителя поделились радостями и проблемами, с которыми они встречаются в повседневной работе. Педагоги получили благодарности от председателя башкирского парламента.