В Башкирии молодым педагогам вручили гранты

В Доме правительства республики сегодня в день учителя молодым педагогам вручили сертификаты на гранты. Победителями конкурса стали 25 специалистов со всего региона. Грантополучателями стали учителя, доказавшие свое профессиональное мастерство.

Сумма сертификатов – 40 тысяч рублей. Потратить его лучшие в своем деле могут на свое усмотрение. Конкурс направлен на поддержку молодых специалистов.