В Уфе прошел открытый чемпионат Башкирии по бодибилдингу

Порядка полусотни спортсменов приняли участие в соревнованиях. На одной сцене выступили новички и профессионалы в 15 номинациях. Открылось мероприятие с показа девушек.

По закулисью и не скажешь, что это спортивное мероприятие. Яркий макияж, реки автозагара, десятки флаконов лака для волос, а на ресницах можно без проблем взлететь. Дополняют образ мерцающие купальники, которые создают скорее видимость одежды.

Спортсмены репетируют выход, выбирают выгодные стороны для демонстрации рельефных фигур. Такое тело – результат упорных тренировок и терпения. Особенно в плане питания. До соревнований бодибилдеры пьют воду практически по чайной ложке в день. В меню, как правило, орехи, крупы и овощи.

Я давно мечтала о том, чтобы пойти учувствовать в таких соревнованиях, но я не знала, насколько трудна подготовка, насколько нужно все выдерживать: питание, режим, делать кардио. Сколько тренироваться нужно для этого, я вообще понятия не имела. Юлия Кувшинчикова, участница соревнований

Нужно и тренироваться, и правильно питаться, и преодолевать свои слабости. Участница турнира Ксеника Рязанова пару лет назад столкнулась с тяжелой травмой после падения во время прогулки с ребенком. Колсяка с малышом упала прямо на девушку. В итоге перелом позвоночника, операция и реабилитация. После этого постепенно начала заниматься спортом. Выход на сцену стал дополнительной мотивацией для восстановления.

Через травму, честно говоря, потому что была очень серьезная травма позвоночника, совместила приятное с прекрасным. Ксеника Рязанова, участница соревнований

В категории чемпионата «Мужчины: бодибилдинг» удалось одержать победу уфимцу Дмитрию Михайлову. В планах у бодибилдера – принять участие во Всероссийском чемпионате в 2024 году.

Для меня это не просто хобби, это некое отвлечение от всего, от работы. Я занимаюсь в кайф, мне нравится этим заниматься, я мотивирую этим заниматься других. Дмитрий Михайлов, победитель соревнований