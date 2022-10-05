В Уфе 15-летний подросток забил гантелей тетю и дедушку

Тогда ещё 15-летний местный житель проживал в квартире с родителями, дедушкой и тётей. С родственницей у него постоянно случались ссоры. В злополучный день подросток выполнял физические упражнения с гантелей. В этот момент в комнату парня зашла тётя, с которой он в очередной раз начал ругаться. В порыве злости он ударил тётю гантелей по голове несколько раз, после прошёл на кухню, взял нож и ещё несколько раз ударил им женщину в шею. От полученных травм несчастная скончалась. Тогда подросток прошёл в комнату к дедушке и несколько раз ударил его по голове гантелей, так как боялся, что он заметит труп тёти.