Мы пришли к пониманию, что самый большой и важный ресурс — это люди с их талантами и навыками. Новое поколение растет без лихорадочного денежного блеска в глазах. В отличие от их родителей, самореализация для них — в творчестве и науке, производительном труде на радость себе и людям. Им важно стать лучшими в своей области. Но у них есть условие — им хочется творить во вдохновляющем пространстве. Уфа — традиционный поставщик человеческого капитала Родине. С политической точки зрения важно, что этот ресурс дают исключительно под Радия Хабирова, который в очередной раз показал пример правильного лоббизма остальным «башкирам с папочкой».

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии