Эксперты прокомментировали строительство кампуса Евразийского НОЦ в Уфе

Сегодня, 5 октября, в Москве состоялось совещание с министром высшего образования и науки РФ Валерием Фальковым. Результатом встречи стало полное решение финансового вопроса строительства Евразийского НОЦ в Башкирии. Глава региона сообщил, что в реализацию проекта будет вложено 20 млрд рублей инвестиций. Из них 60% будут федеральными.
Эксперты Башкирии прокомментировали новость о строительстве научно-образовательного центра.
Теперь ждём прохождения в правительстве России экспертизы и экспертной оценки заявки проекта, результаты которой будут рассмотрены в октябре. Уже с 2023 года республика приступит к проектированию и строительству кампуса.Максим Забелин, руководитель администрации Главы РБ
Еще в июне, на Питерском международном экономическом форуме, мы презентовали архитектурную концепцию Кампуса вице-премьеру Правительства России Дмитрию Чернышенко. Он высоко оценил наш проект и отметил, что республика выбрала правильную, уникальную локацию. Скоро мы сможем сообщить о начале проектирования и строительства нового объекта, который создаст современные условия не только для учебы и самореализации, но и для комфортной жизни нашей молодежи.Руслан Казыханов, советник Главы Башкирии по вопросам науки
Во всех ВУЗах республики острая нехватка мест в студенческих общежитиях. Строительство студенческого кампуса Евразийского НОЦ позволит усилить свои позиции в конкурентной борьбе за самых талантливых ребят. Мы считаем, что фантастическим прорывом в вопросе привлечения в вузы Башкирии студентов со всей России и дружественных стран.Вадим Захаров, исполняющий обязанности ректора Башкирского государственного университета
Решение весьма показательно с точки зрения оценки КПД научной мысли региона. Значит, в нас верят, на нас надеются, от нас ждут новых, нужных и значимых для экономики России открытий. Это старт новейшей истории науки Башкирии, ведь средства пойдут не только на строительство общежитий для студентов и научных работников, но и на открытие дополнительных лабораторий, оснащение их современнейшим оборудованием, создание очередных творческих пространств.Сергей Новиков, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета
Мы пришли к пониманию, что самый большой и важный ресурс — это люди с их талантами и навыками. Новое поколение растет без лихорадочного денежного блеска в глазах. В отличие от их родителей, самореализация для них — в творчестве и науке, производительном труде на радость себе и людям. Им важно стать лучшими в своей области. Но у них есть условие — им хочется творить во вдохновляющем пространстве. Уфа — традиционный поставщик человеческого капитала Родине. С политической точки зрения важно, что этот ресурс дают исключительно под Радия Хабирова, который в очередной раз показал пример правильного лоббизма остальным «башкирам с папочкой».Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии
За скромным названием «студенческий кампус» кроется создание целого научно-образовательного комплекса мирового уровня, включающего в себя современные специализированные аудитории и лаборатории, оснащенные самой передовой техникой и оборудованием. Это позволит ученым Башкирии проводить передовые научные исследования, в том числе междисциплинарные.Камиль Рамазанов, президент Академии наук Башкирии
Есть такая тенденция, что во многих высших учебных заведениях схожи программы по общим предметам, таким как, например, математика, история, физика и т.д. Их можно будет интегрировать, создав один сильный образовательный курс, отвечающий современным требованиям. Эффективность научной деятельности сразу возрастет.Айрат Шаммазов, президент УГНТУ
В современном мире без науки практически ничего нельзя сделать, никакие технологические прорывы просто невозможны. Поэтому, конечно, мы можем только приветствовать такое прекрасное событие. Самое главное, чтобы оно полностью воплотилось в жизнь и никакие геополитические коллизии этому не помешали.Василий Мартыненко, исполняющий обязанности руководителя УФИЦ РАН
Для Сколтеха, как носителя самых современных передовых технологий, большая честь делиться своими компетенциями с Республикой Башкортостан. Мы всячески поддерживаем развитие НОЦ и рады, что с участием наших специалистов были определены концептуальные планировочные решения межвузовского студенческого кампуса, будущего научно-образовательного центра притяжения в регионе.Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН