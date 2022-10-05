В Башкирии сельские тренеры смогут получить до 1 млн рублей

Соответствующие изменения внесены правительством республики в порядок предоставления финансов муниципалитетам из регионального бюджета. Ранее тренеры, работающие в сельской местности и других малых населенных пунктах, получали единовременно 600 тысяч рублей.

Одним из тех, кто принял участие в программе, стал тренер из Баймака Винер Набиев. Год назад в городском лицее номер 4 была открыта секция борьбы. Всего под руководством Винера в двух группах занимается 18 учеников. Они принимают участие в районных и республиканских соревнованиях.

Сертификат получил в этом году. Это дало очень большой толчок. Это на приобретение жилья для меня лично. Спасибо за такую программу Радию Фаритовичу Хабирову. Венер Набиев, тренер по борьбе

Винер Набиев вернулся в родной город по приглашению администрации района. Сначала набирал детей в секцию борьбы куреш. В этом году тренер познакомил учеников с азами греко-римской борьбы. В общей сложности 6 наставников, вернувшихся за последний год в Баймакский район, получили сертификаты на сумму 600 тысяч рублей.