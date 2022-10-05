В Уфе прошло первенство по настольному теннису среди детей с инвалидностью

На территории уфимской коррекционной школы №59 прошло первенство Уфы по настольному теннису среди ребят с инвалидностью. Спортсмены готовились к соревнованиям благодаря программе «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках проекта «У каждого своя победа». Приняли участие в турнире и спортсмены с нарушением интеллектуального развития.

Несмотря на свой недуг, Линар Вакилов ведёт очень спортивный образ жизни. Парень давно дружит с футболом и совсем недавно вернулся из Санкт-Петербурга с бронзовыми медалями всероссийских соревнований в звании лучшего бомбардира. Настольный теннис для Линара – новый вид спорта. Но за год тренировок изменилось многое.

Конечно, им нужно еще много чему научиться, но когда мы начинали, они не могли держать ракетку, давать передачу. Некоторые вещи делают очень профессионально, как я считаю. Тренер говорит, что им учиться и учиться. Эльвира Вакилова, менеджер спортивных проектов РОО «Содействие» РБ

Вообще ребята из организации «Содействие» занимаются сразу четырьмя видами спорта: футболом, настольным теннисом, роллер-спортом и боччей. Опытный тренер и многократный чемпион России по настольному теннису Динар Мухутдинов точно знает, как сделать новых чемпионов. Тренировки проходят три раза в неделю, и с каждым днём специалист видит прогресс своих учеников. Самое главное – получать соревновательный опыт, чтобы на более важных стартах чувствовать себя спокойно.

Сейчас надо прибавить в технике, тактике и в начале розыгрыша при подаче. Если в этом прибавить, тогда мы обязательно будем в тройке. Динар Мухутдинов, тренер по настольному теннису РОО «Содействие» РБ

Каждому набранному очку ребята с синдромом Дауна радуются как маленькой победе. Планы у спортсменов и их тренеров очень амбициозные. Для успешных выступлений на российском уровне нужно работать ещё больше, однако ребята к этому готовы.

Думаю, надо выучить один удар, его делал один человек, он чемпион России. Владимир Рудкевич, победитель соревнований