В Уфе прошло первенство по настольному теннису среди детей с инвалидностью

На территории уфимской коррекционной школы №59 прошло первенство Уфы по настольному теннису среди ребят с инвалидностью. Спортсмены готовились к соревнованиям благодаря программе «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках проекта «У каждого своя победа». Приняли участие в турнире и спортсмены с нарушением интеллектуального развития.
Несмотря на свой недуг, Линар Вакилов ведёт очень спортивный образ жизни. Парень давно дружит с футболом и совсем недавно вернулся из Санкт-Петербурга с бронзовыми медалями всероссийских соревнований в звании лучшего бомбардира. Настольный теннис для Линара – новый вид спорта. Но за год тренировок изменилось многое.
Вообще ребята из организации «Содействие» занимаются сразу четырьмя видами спорта: футболом, настольным теннисом, роллер-спортом и боччей. Опытный тренер и многократный чемпион России по настольному теннису Динар Мухутдинов точно знает, как сделать новых чемпионов. Тренировки проходят три раза в неделю, и с каждым днём специалист видит прогресс своих учеников. Самое главное – получать соревновательный опыт, чтобы на более важных стартах чувствовать себя спокойно.
Каждому набранному очку ребята с синдромом Дауна радуются как маленькой победе. Планы у спортсменов и их тренеров очень амбициозные. Для успешных выступлений на российском уровне нужно работать ещё больше, однако ребята к этому готовы.
Победители городских соревнований отобрались сразу на кубок России по настольному теннису. Он пройдёт в Кургане с 19 по 21 ноября.