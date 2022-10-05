Анастасия Фомина из Уфы стала призером Всероссийского фестиваля ГТО

Он проходил в Крыму, в знаменитом детском центре «Артек». Школьница из нашей республики выдержала серьезную конкуренцию и заняла третье место.
Настя Фомина учится в восьмом классе и в школе успевает не только получать знания, но и регулярно показывать высокие спортивные результаты. В конце июня в Нефтекамске прошел республиканский фестиваль ГТО. Там Настя заняла второе место и отобралась в сборную республики. Всего в команду вошли 8 человек в двух возрастных категориях 11-12 и 13-15 лет. Башкирская сборная выступила так, как от нее никто не ожидал. По итогам соревнований стала второй. Анастасия Фомина в личном зачете заняла третье место.
Настя начала заниматься спортом в 2015 году, когда в стране активно начали внедрять комплекс ГТО. За это время она трижды занимала первое место по республике в Гагаринской олимпиаде.
После успеха на фестивале ГТО Настя решила перейти на профессиональный уровень. Сейчас она занимается легкой атлетикой в спортивной школе номер 21.
Планы на будущее у Насти и ее папы огромные. Главное сейчас – продолжать упорно работать на тренировках, и новые успехи не заставят себя ждать.