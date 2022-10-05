В Уфе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике среди юных спортсменок

По стопам олимпийских чемпионок. В Уфе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы победительниц Игр Елены Посевиной и Ирины Беловой. Участие принимали юные гимнастки от 4 до 15 лет из разных городов страны.
Движения самых маленьких гимнасток еще совсем неумелые. Тренеры готовы сами выйти вместо воспитанников. Так и начинается дорога в большой спорт. Через страх и слезы юные спортсменки демонстрировали свои номера перед членами жюри. Выступали участницы турнира в группах и с индивидуальными упражнениями, с предметами и без. Гимнастки с самого раннего возраста занимаются этим видом спорта, участвуют на соревнованиях и занимают призовые места. Так, Анастасия Севастьянова и Анастасия Артакова уже в шестой раз побеждают в турнирах по художественной гимнастике.
У юных гимнасток был шанс пообщаться и с олимпийскими чемпионками. В планах у организаторов проводить такие соревнования каждый год.
Все зависит и от тренеров, и от самих спортсменок, которым с самого юного возраста нужно и интенсивно заниматься, и соблюдать режим, и даже придерживаться диеты.