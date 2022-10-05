В Уфе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике среди юных спортсменок

Конечно, это достаточно интересный опыт, и я надеюсь, это будет некий толчок и движение в будущее, в том числе и в гимнастике Башкирии.

Елена Посевина, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы