В Уфе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике среди юных спортсменок

По стопам олимпийских чемпионок. В Уфе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы победительниц Игр Елены Посевиной и Ирины Беловой. Участие принимали юные гимнастки от 4 до 15 лет из разных городов страны.

Движения самых маленьких гимнасток еще совсем неумелые. Тренеры готовы сами выйти вместо воспитанников. Так и начинается дорога в большой спорт. Через страх и слезы юные спортсменки демонстрировали свои номера перед членами жюри. Выступали участницы турнира в группах и с индивидуальными упражнениями, с предметами и без. Гимнастки с самого раннего возраста занимаются этим видом спорта, участвуют на соревнованиях и занимают призовые места. Так, Анастасия Севастьянова и Анастасия Артакова уже в шестой раз побеждают в турнирах по художественной гимнастике.

У меня здесь старшая сестра занимается, и мне нравится. Просто почему-то захотелось пойти именно в художественную гимнастику, по телевизору смотрела выступление и тоже захотела.

Анастасия Севастьянова и Анастасия Артакова, участницы соревнований
Фото №1 - В Уфе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике среди юных спортсменок

У юных гимнасток был шанс пообщаться и с олимпийскими чемпионками. В планах у организаторов проводить такие соревнования каждый год.

Конечно, это достаточно интересный опыт, и я надеюсь, это будет некий толчок  и движение в будущее, в том числе и в гимнастике Башкирии.

Елена Посевина, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира и Европы

Все зависит и от тренеров, и от самих спортсменок, которым с самого юного возраста нужно и интенсивно заниматься, и соблюдать режим, и даже придерживаться диеты.

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