Жительница Башкирии стала жертвой телефонных мошенников

Жительница Салавата попала в ловушку мошенников и перевела более 1,5 млн рублей неизвестным людям. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что потерпевшей позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка. Мошенница сказала, что на имя клиентки кто-то пытается взять кредит. Для предотвращения преступных действий, она предложила женщине взять кредит и перевести средства на безопасный счет.