В Уфе мужчина обнаружил в банкомате 350 тысяч рублей и купил на них автомобиль

В башкирской столице мужчина обнаружил в банкомате крупную сумму денег и забрал себе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В полицию с заявлением обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в одном из банкоматов торгового центра она положила на свою карту 350 тысяч рублей, однако деньги на счет не поступили. Женщина написала в службу поддержки банка и ей возместили ущерб, который возник из-за технической ошибки.

Параллельно сотрудники полиции прорабатывали версию с кражей. В ходе следствия выяснилось, что в день пропажи денег, к банкомату следом за женщиной подошел мужчина. После того, как мужчина скрылся, женщина вернулась к купюроприемнику, но денег там уже не было.

Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Хайбуллинского района. После обнаружения 350 тысяч рублей, мужчина забрал их себе, сдал в автосалоне свою иномарку и доплатил похищенными деньгами за новый кроссовер Skoda Karoq.