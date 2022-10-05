В строительство студенческого кампуса в Уфе вложат 20 млрд рублей

20 миллиардов рублей в строительство студенческого кампуса. Сегодня в Москве решение о финансировании проекта было принято окончательно. Радий Хабиров принял участие в совещании с министром высшего образования и науки Российской Федерации Валерием Фальковым, на котором было подписано соглашение. Кампус Евразийского научно-образовательного центра станет суперпространством для учебы, науки, спорта и жизни.

7 жилых зданий – отсылка к цветку курая. Между собой их окольцует аудиторно-лабораторный блок. Деление на зоны позволит студентам совершать открытия на разных площадках, но в рамках одного комплекса. Студенческий кампус – история не про общежития. «Прежде всего, мы создаем современную научно-образовательную среду мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры», – отметил Радий Хабиров

Сейчас только вышел с совещания с министром высшего образования и науки Российской Федерации Валерием Фальковым. Хочу поделиться: окончательно решены все вопросы финансирования нашего кампуса. Это большой проект для нас. Для республики, для высшего образования. Это порядка 170 тысяч кв. метров. Это 20 миллиардов инвестиций. 60 процентов – федеральные инвестиции. Первые результаты мы дадим в следующем году. Республика должна развиваться, несмотря на вызовы. Для студентов и учителей это огромное достижение. Двигаемся дальше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Масштабный проект – со слов экспертов, его не хватало системе образования не только Башкортостана, но и в целом страны. Символично, что решение о строительстве кампуса было принято в День учителя. Под Евразийский центр, также отметил глава республики, отдали лучшую площадку в Уфе на южном склоне реки Белой, вблизи основных вузов Башкортостана.

Встреча прошла в позитивном ключе. Валерий Николаевич отметил, что проект кампуса в Башкирии интересен не только своей архитектурной концепцией и местом размещения, но и тем, что это одна из быстрых совместных побед республики и министерства. В 2023 году мы сможем ввести первую очередь кампуса. Не все регионы, которые в первой волне были отобраны, смогут это продемонстрировать. Здесь мы тоже стараемся сохранить лидерскую позицию. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по науке

Больше половины суммы из 20 миллиардов выделит федеральная казна. Настоящим прорывом назвали эксперты такое беспрецедентное вливание в науку Башкортостана.

Важно, что политически эти средства дают исключительно под Радия Хабирова, и этим он показал пример целой когорте «башкир с папочкой», которые привлекают федеральные деньги в республику. Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

В первую очередь стройки предполагается реконструкция здания IQ-парка – он станет точкой входа в кампус. Возведение остальных проектов планируется в 2025 году. Здесь смогут проживать порядка 3,5 тысяч студентов – кампус закроет потребность в общежитиях. Тематические лаборатории, коворкинг-площадки и даже фудкорт – Евразийский научно-образовательный центр станет совершенно новым вектором в образовании.

С созданием НОЦ в республике мы являемся свидетелями ренессанса науки и образования нашей республики. Мы выработали новые привычки по взаимодействию между вузам и научными организациями. Сегодня значимым с точки зрения масштабов влияния и финансирования в системе образования и не только является решение о строительстве кампуса. Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета

Это огромное достижение для нашей республики, которое позволит вывести на качественно новый уровень развитие науки и образования региона. За скромным названием «студенческий кампус» кроется создание целого научно-образовательного комплекса. Рустем Даминев, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан