Радий Хабиров представил Михаилу Мишустину потенциал башкирского агропрома

В Московской области проходит XXIV Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Участие в ней принимает и делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым. Руководитель региона представил председателю российского правительства потенциал башкирского агропрома.
Важнейшие достижения республики в сфере сельского хозяйства и крупнейшие отраслевые проекты представили на экспозиционном стенде Башкортостана. Его посетили председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. Глава республики Радий Хабиров рассказал премьер-министру правительства России, что аграрии региона приехали на выставку с хорошим настроением – в Башкортостане в этом году собран богатый урожай зерновых в 5 млн тонн. Этих результатов удалось достичь в первую очередь за счет модернизации сельского хозяйства.
За последние 5 лет республика купила сельхозтехники почти на 44 млрд рублей. Одним из стимулирующих факторов для обновления техники является республиканская поддержка по возмещению 50% затрат. На эти цели из регионального бюджета за последние пять лет выделено более 8 млрд рублей. Три года назад плотно начали работать с «Росагролизингом». По объемам поставок техники через «Росагролизинг» республика стабильно занимает первые места в рейтинге российских регионов. «Хотели поблагодарить и правительство страны, и федеральное министерство за помощь и поддержку», – отметил Радий Хабиров. Глава Башкортостана рассказал Михаилу Мишустину и о реализации в республике программы льготной сельской ипотеки.