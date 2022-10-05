Радий Хабиров представил Михаилу Мишустину потенциал башкирского агропрома

Мы благодарны Правительству России за две федеральные отраслевые программы. Первая – сельская ипотека. Она очень востребована в республике. По объёму выданных льготных займов мы занимаем первое место в стране. Благодаря этому 5 600 семей улучшили свои жилищные условия. Будем и дальше развивать эту тему. Тем более на федеральном уровне уже приняли решение о том, что программа станет бессрочной. Вторая программа – комплексное развитие сельских территорий. Здесь мы тоже в лидерах по объёму финансирования. Благодаря этому на селе появляются ФОКи, парки, жилые дома, медицинские учреждения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан