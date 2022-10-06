Эксперт прокомментировал строительство кампуса Евразийского НОЦ в Уфе

В Москве закончилось совещание с министром высшего образования и науки Российской Федерации Валерием Фальковым. В ближайшие годы в реализацию проекта будет вложено 20 млрд рублей инвестиций, из которых 60 процентов – федеральные. Это история не только про общежития, отметил Радий Хабиров. Прежде всего мы создаем современную научно-образовательную среду мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры.