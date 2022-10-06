В России зарегистрирован отечественный препарат против оспы обезьян

НИОХ-14 разработан и запатентован научным центром «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН. В ходе доклинических испытаний была доказана безопасность лекарства и его эффективность в борьбе со всеми видами оспы. Успешной оказалась и первая фаза клинических исследований.