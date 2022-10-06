В России зарегистрирован отечественный препарат против оспы обезьян

В России зарегистрировали препарат, который способен бороться со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе с оспой обезьян. Он получил название НИОХ-14. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Лекарство будет находиться в государственном резерве. Новый препарат будет использоваться при необходимости.
НИОХ-14 разработан и запатентован научным центром «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН. В ходе доклинических испытаний была доказана безопасность лекарства и его эффективность в борьбе со всеми видами оспы. Успешной оказалась и первая фаза клинических исследований.
В испытаниях приняли участие 90 добровольцев от 18 до 50 лет. Эксперты доказали биодоступность активного вещества препарата при пероральном применении, оценили его безопасность и переносимость, выбрали дозу и схему применения. НИОХ-14 блокирует формирование оболочки вируса. Это позволяет остановить выход вируса и его распространение в организме.