В Башкирии мужчину осудили за пьяное ДТП с погибшим

В Белорецком районе перед судом предстал местный житель. Мужчина стал виновником смертельной аварии.
В апреле водитель сел за руль ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения. На трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск он не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии погиб один пассажир, а другой получил тяжёлые травмы.
Свою вину мужчина признал лишь частично. Его приговорили к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом. Обвиняемый должен выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный вред.