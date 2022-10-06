В Башкирии мужчину осудили за пьяное ДТП с погибшим

В Белорецком районе перед судом предстал местный житель. Мужчина стал виновником смертельной аварии.

В апреле водитель сел за руль ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения. На трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск он не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии погиб один пассажир, а другой получил тяжёлые травмы.