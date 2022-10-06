В Уфе ищут мужчину, который напал на девочку в кустах

Жители Уфы активно распространяют в социальных сетях и мессенджерах сообщение о нападении на девочку. Инцидент произошёл накануне, 5 октября, в Советском районе.

Неизвестный напал на ребёнка в районе домов №5/2 на проспекте Октября и №4 по улице Левченко. Мужчина затащил девочку в кусты, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка, а после украл у неё телефон. Сообщение о случившемся начали распространять в родительских чатах.

В пресс-службе МВД по региону корреспондентам ИА «Башинформ» нападение подтвердили. Правоохранители ведут поиски нападавшего. Подозреваемому на вид 30-35 лет, его телосложение среднее, рост около 170-175 см. Особые приметы: щетина, мощная челюсть и свисающий над глазами лоб. Мужчина был одет в тёплый спортивный костюм.