В Уфе в парикмахерской отказались стричь девушку с ДЦП

Причем там дел было на 5-10 минут, подравнять машинкой. Я готова была даже подождать. Мы пошли туда, потому что у них есть удобное крыльцо без ступенек. Оказывается не это самое главное. Ну что же, мы развернулись и пошли в соседнюю, там работают не только профессионалы, но и просто люди.

Альфия Г., мама Лизы