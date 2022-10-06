В Уфе в парикмахерской отказались стричь девушку с ДЦП

В одной из парикмахерской Уфы произошёл неприятный инцидент. В салоне отказались принимать девушку с ДЦП.

Фото №1 - В Уфе в парикмахерской отказались стричь девушку с ДЦП

20-летняя Лиза Г. пришла в парикмахерскую с мамой. Девушке нужно было обновить стрижку, поэтому семья выбрала салон с удобным для инвалидов-колясочников пандусом. Несмотря на то, что стрижка заняла бы не больше 10 минут, в салоне категорически отказались принимать девушку на инвалидной коляске.

Причем там дел было на 5-10 минут, подравнять машинкой. Я готова была даже подождать. Мы пошли туда, потому что у них есть удобное крыльцо без ступенек. Оказывается не это самое главное. Ну что же, мы развернулись и пошли в соседнюю, там работают не только профессионалы, но и просто люди.

Альфия Г., мама Лизы 

Представители Общественной палаты Башкирии заинтересовались произошедшим. В частности, Алина Хабирова поговорила с руководством салона красоты.

Это яркий пример того, что из-за отсутствия опыта взаимодействия с инвалидами, люди уходят в отказ, боятся и сторонятся их. Можно подготовиться теоретически, обложиться пандусами со всех сторон (утрирую), но дело с мертвой точки не сдвинется и все останется таким же антуражным. Лиза, и тысячи, миллионы таких как она, должна выходить на улицу, получать услуги наравне со всеми, а у нас с вами должен появиться опыт общения с ней, опыт обслуживания, предоставления услуг.

Алина Хабирова
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