В Уфе в парикмахерской отказались стричь девушку с ДЦП

В одной из парикмахерской Уфы произошёл неприятный инцидент. В салоне отказались принимать девушку с ДЦП.
20-летняя Лиза Г. пришла в парикмахерскую с мамой. Девушке нужно было обновить стрижку, поэтому семья выбрала салон с удобным для инвалидов-колясочников пандусом. Несмотря на то, что стрижка заняла бы не больше 10 минут, в салоне категорически отказались принимать девушку на инвалидной коляске.
Представители Общественной палаты Башкирии заинтересовались произошедшим. В частности, Алина Хабирова поговорила с руководством салона красоты.