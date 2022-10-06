Клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

Также с 1 октября банки обязаны раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам. Указывать ее банки должны на первой странице договора – в рамке, хорошо читаемым крупным шрифтом, а также на своих сайтах и в точках оказания услуг. Такая ставка определяет доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий.