В фестивале «Герой нашего времени» можно принять участие без подачи работ на конкурс

Он пройдет в Самаре с 24 по 26 октября 2022 года. Участие возможно без подачи творческих работ на конкурс. Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоятся мастер-классы признанных телеведущих, режиссеров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия. Мастер-классы проведут член жюри Оксана Барковская («Формат ТВ»), Ольга Старостина (RUTUBE), Алексей Цепляев (НТВ), Александр Широких (НАТ). Состоится творческая встреча с гостем фестиваля – журналистом, президентом телекомпании «ВИD» Александром Любимовым. Пройдут открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ. Для участников фестиваля предусмотрены скидки на проживание в отеле «Ренессанс Самара»: стоимость одноместного номера в гостинице – 4400 руб. (с НДС), двухместного – 2450 руб. (с НДС) с человека.