В фестивале «Герой нашего времени» можно принять участие без подачи работ на конкурс

НАТ приглашает представителей федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний и продюсерских центров, журналистов, авторов программ, режиссеров принять участие в Фестивале социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени».
Он пройдет в Самаре с 24 по 26 октября 2022 года. Участие возможно без подачи творческих работ на конкурс. Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля состоятся мастер-классы признанных телеведущих, режиссеров, продюсеров, дискуссии на волнующие темы, открытые просмотры и обсуждение конкурсных работ, культурно-познавательные мероприятия. Мастер-классы проведут член жюри Оксана Барковская («Формат ТВ»), Ольга Старостина (RUTUBE), Алексей Цепляев (НТВ), Александр Широких (НАТ). Состоится творческая встреча с гостем фестиваля – журналистом, президентом телекомпании «ВИD» Александром Любимовым. Пройдут открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ. Для участников фестиваля предусмотрены скидки на проживание в отеле «Ренессанс Самара»: стоимость одноместного номера в гостинице – 4400 руб. (с НДС), двухместного – 2450 руб. (с НДС) с человека.
По всем вопросам можно обращаться в отель по телефону +7 (846) 277-83-40 или в оргкомитет фестиваля по адресу [email protected] Организатор фестиваля – НАТ. Генеральным медиапартнером выступает ГТРК «Самара». Главный телевизионный партнёр – канал ОТР. Мероприятие состоится при поддержке Правительства Самарской области, при финансовой поддержке Минцифры России. Подробности – на портале НАТ.