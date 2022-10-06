В Уфе два работника сорвалась с 42-метровой высоты

Установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительное состояние креплений рабочих и предохранительных канатов на передних консолях фасадного подъёмника, отсутствие контроля за исправностью используемого оборудования, неприменение работниками страховочных привязей (они были ими обеспечены, но из-за жаркой погоды надевать их не стали, оставили во время обеда в бытовке). К ЧП привело нефункционирование на предприятии системы управления охраной труда, отсутствие контроля на строительном участке соблюдения работниками требований охраны труда.

пресс-служба Гострудинспекции РБ