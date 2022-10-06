В Уфе два работника сорвалась с 42-метровой высоты
Гострудинспекция Башкирии сообщила о завершении расследования несчастного случая на стройке. Инцидент произошёл 1 августа.
На строительном объекте на улицах Энтузиастов, Рудольфа Нуреева и Мусы Гареева в Уфе с 42 метров сорвалась люлька с двумя молодыми рабочими. 27-летний мастер погиб сразу на месте происшествия, 18-летний монатжник получил тяжёлую травму.
Во время работ произошёл срыв тросов сначала с одной стороны подъёмника, а потом и с другой. Люлька перевернулась, а рабочие упали на землю.
Установлено, что причинами несчастного случая стали неудовлетворительное состояние креплений рабочих и предохранительных канатов на передних консолях фасадного подъёмника, отсутствие контроля за исправностью используемого оборудования, неприменение работниками страховочных привязей (они были ими обеспечены, но из-за жаркой погоды надевать их не стали, оставили во время обеда в бытовке). К ЧП привело нефункционирование на предприятии системы управления охраной труда, отсутствие контроля на строительном участке соблюдения работниками требований охраны труда.