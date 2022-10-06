Жители Башкирии могут отправить помощь мобилизованным землякам

Шаймуратовцы Уфы продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных. Напомним, по поручению Радия Хабирова на базе Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» и местных отделений партии начал свою работу волонтерский штаб имени генерала Шаймуратова. Он создан в целях оказания социальной, психологической, бытовой и иной помощи родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции в качестве добровольцев или мобилизованных граждан. Шаймуратовцы оказывают помощь адресно. Это доставка средств первой необходимости, лекарств из аптеки, продуктов питания за счет заявителя. Кроме того, они могут помочь в домашних делах или по хозяйству.

Вот уже неделю как учительница русского языка Резеда Полякова проводила своего супруга на спецоперацию. Сейчас он в одной из воинских частей на боевом слаживании. Осталась с двумя маленькими детьми – сыну 11, дочери только 4.

Когда приходят и помогают делом и словом, это всегда приятно. Эта помощь всегда будет к месту. Резеда Полякова, супруга мобилизованного

В гости к ней пришли активисты волонтерского штаба имени Шаймуратова Уфимского района. Они проводят подомовой обход семей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.

В День учителя мы узнали, что у учительницы мобилизован муж. Приехали узнать, какие у нее есть потребности. Готовы ей оказать любую помощь. Ганна Каримова, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Уфимского района

Волонтеры выявляют их потребности для оказания адресной помощи. В Иглинском районе женщины дарят нашим солдатам тепло на расстоянии. 425 пар теплых носков отправились к бойцам, участвующим в специальной военной операции.

С момента объявления специальной операции Президентом России Путиным Владимиром Владимировичем на Украине вся республика включилась в акцию по оказанию помощи мобилизованным, добровольцам, детям, населению Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня отправляется вторая партия собранных вещей. Сейчас мы отправляем носки, связанные руками наших иглинских женщин. Людмила Кухтина, председатель женсовета Иглинского района

После упаковки посылки отправились в Комитет солдатских матерей Уфы, затем централизованно они поедут на места боевого слаживания. А жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района организовали сбор средств для покупки армейского снаряжения и предметов первой необходимости для своих мобилизованных. За несколько дней удалось собрать около 200 тысяч рублей.

Помочь башкирским воинам могут теперь и уфимцы. В столице республики открылись девять пунктов приема и отправки посылок для мобилизованных. Оттуда родственники и близкие резервистов могут передать своим мужьям и сыновьям все необходимые вещи. Помогают все.

Простые жители приносят сюда вещи, лекарства. Мы очень чувствуем поддержку жителей. Эльвера Хайбуллина, пресс-секретарь администрации Дёмского района Уфы