Жители Башкирии могут отправить помощь мобилизованным землякам

Шаймуратовцы Уфы продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных. Напомним, по поручению Радия Хабирова на базе Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия» и местных отделений партии начал свою работу волонтерский штаб имени генерала Шаймуратова. Он создан в целях оказания социальной, психологической, бытовой и иной помощи родственникам и семьям лиц, участвующих в специальной военной операции в качестве добровольцев или мобилизованных граждан. Шаймуратовцы оказывают помощь адресно. Это доставка средств первой необходимости, лекарств из аптеки, продуктов питания за счет заявителя. Кроме того, они могут помочь в домашних делах или по хозяйству.
Вот уже неделю как учительница русского языка Резеда Полякова проводила своего супруга на спецоперацию. Сейчас он в одной из воинских частей на боевом слаживании. Осталась с двумя маленькими детьми – сыну 11, дочери только 4.
В гости к ней пришли активисты волонтерского штаба имени Шаймуратова Уфимского района. Они проводят подомовой обход семей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.
Волонтеры выявляют их потребности для оказания адресной помощи. В Иглинском районе женщины дарят нашим солдатам тепло на расстоянии. 425 пар теплых носков отправились к бойцам, участвующим в специальной военной операции.
После упаковки посылки отправились в Комитет солдатских матерей Уфы, затем централизованно они поедут на места боевого слаживания. А жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района организовали сбор средств для покупки армейского снаряжения и предметов первой необходимости для своих мобилизованных. За несколько дней удалось собрать около 200 тысяч рублей.
Помочь башкирским воинам могут теперь и уфимцы. В столице республики открылись девять пунктов приема и отправки посылок для мобилизованных. Оттуда родственники и близкие резервистов могут передать своим мужьям и сыновьям все необходимые вещи. Помогают все.
Стоит отметить, что лекарственные препараты можно передавать в фабричной упаковке, а продукты принимают только длительного хранения. Запрещается отправлять скоропортящиеся продукты, стеклянную тару и алкоголь. Бандероль необходимо хорошо упаковать, но не запечатывать. Пункты сбора находятся в районных администрациях.