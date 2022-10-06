Жители Башкирии могут защититься от коронавируса новым способом

Защититься от коронавируса теперь можно одним пшиком. Ревакцинацию проводят ведением активного вещества через нос. В Башкортостане идут две прививочные кампании – против COVID-19 и гриппа.

Боящиеся уколов пациенты могут ликовать. Ревакцинация теперь не похожа даже на укус комара. Сделать прививку повторно можно интраназально. Но так же двукратно – с интервалом в три недели.

Если пациент хочет, он может воспользоваться этой возможностью и провести вакцинацию интраназально. Последняя научная разработка, по эффективности сопоставима с привычной вакциной. Разницы нет. Линар Гумеров, врач общей практики ГКБ №8

Но пациенты также могут выбрать внутримышечное введение вакцины «Спутник V». Если вы переболели ОРВИ, врачи советуют прививаться спустя две недели после выздоровления. А после коронавируса лучше выждать 6 месяцев или сдать анализы на титр антител.

Медики также выезжают на предприятия, чтобы специалисты могли защитить себя от болезни, не отрываясь от работы. Сейчас, говорят врачи, к вакцине стали относиться более лояльно даже те, кто поначалу боялся прививаться, так как многие проходят ревакцинацию уже не в первый раз. Параллельно идет и прививочная кампания против гриппа.

Волну гриппа мы ожидаем только ближе к Новому году, поэтому сейчас можно делать вакцинацию. Противопоказания – признаки ОРЗ. Можно делать через две недели. Лилия Мухаметшина, заведующая отделением участковой службы поликлиники №1 ГКБ №8