Жители Башкирии могут защититься от коронавируса новым способом

Защититься от коронавируса теперь можно одним пшиком. Ревакцинацию проводят ведением активного вещества через нос. В Башкортостане идут две прививочные кампании – против COVID-19 и гриппа.
Боящиеся уколов пациенты могут ликовать. Ревакцинация теперь не похожа даже на укус комара. Сделать прививку повторно можно интраназально. Но так же двукратно – с интервалом в три недели.
Но пациенты также могут выбрать внутримышечное введение вакцины «Спутник V». Если вы переболели ОРВИ, врачи советуют прививаться спустя две недели после выздоровления. А после коронавируса лучше выждать 6 месяцев или сдать анализы на титр антител.
Медики также выезжают на предприятия, чтобы специалисты могли защитить себя от болезни, не отрываясь от работы. Сейчас, говорят врачи, к вакцине стали относиться более лояльно даже те, кто поначалу боялся прививаться, так как многие проходят ревакцинацию уже не в первый раз. Параллельно идет и прививочная кампания против гриппа.
Медики советуют встретить зиму во всеоружии. Вакцинацию от гриппа и коронавируса можно делать параллельно, говорят врачи.