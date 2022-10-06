В Уфе осудили главного бухгалтера организации за хищение денег

В Уфе осудили местную жительницу за хищение бюджетных денег. Женщина, являясь главным бухгалтером организации, незаконно начислила себе зарплату более пяти миллионов рублей.
Подсудимая работая в организации, занималась вопросами начисления зарплаты сотрудникам. При формировании документов сотрудница вносила недостоверные сведения о размере своей зарплаты, а также включала в реестры в качестве работников учреждения данные своих родственников, указывая реквизиты их счетов.
За период с 2019 по 2020 год, обвиняемая похитила свыше 5 млн рублей. Незаконную деятельность установили при внутренней проверке. Женщину осудили на срок 6 лет условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, обвиняемая должна будет возместить ущерб.