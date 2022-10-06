В Уфе открылся форум «Легпром – 2022»

Работа швейной фабрики в режиме реального времени, киберателье, конкурс школьной формы, показ мод и многое другое. На ВДНХ-Экспо в Уфе сегодня открылся форум «Легпром – 2022».

Этот умный помощник – прототип цифровой фабрики. За 30 секунд с помощью него можно построить модель по индивидуальным меркам. Современные технические решения и технологи представлены на форуме «Легпром – 2022». Экспозиционная площадка ВДНХ разделена на тематические зоны.

На форуме участвуют 30 локальных дизайнеров. Среди них и гости из Узбекистана. Запланирована насыщенная деловая программа с участием авторитетных спикеров из России и зарубежья, а также гала-показ коллекций от известных и начинающих дизайнеров.