Проект из Уфы «Йәшлек музыка» может получить грант Росмолодежи

Уфимский творческий проект может получить грант Росмолодежи. «Йәшлек музыка» существует более года. Площадка стала местом, где о себе заявляют молодые начинающие музыканты и группы. В формате передачи они исполняют вживую свои композиции и отвечают на вопросы ведущих. В планах авторов – расширение проекта и проведение больших концертов.

Настройка инструмента и микрофона, небольшой саундчек – обязательные процедуры перед началом съемок. Арина Нухова со своим проектом «Ариэль на максималках» пришла сюда впервые. Волнения нет, говорит девушка, главное – показать свое творчество.

Во время выступления идет видеозапись, одновременно сводится звук. За выступлением зрители в интернете могут следить в режиме реального времени.

Помимо исполнения, артисты еще общаются с ведущими. Это одновременно эффект и живого концерта, и квартирника. Задача ведущих – раскрыть личность музыкантов. Передачи имеют свое авторское оформление. Кроме того, есть короткая версия выпуска на 15 минут и полная программа длительностью в час. К слову, артисты не платят за свое выступление, все бесплатно.

Человек, который к нам приходит, помимо бесценного опыта работы на камеру, получает большое количество фото-, видео- и аудиоконтента. Наталья Стафиевская, ведущая, выпускающий редактор проекта

Все пространство команда инициаторов обустроила за свои средства. Вышло уже порядка 30 передач «Йэшлек музыки», где зрителей познакомили более чем со 150 молодыми артистами. Причем на площадке зачастую рождаются новые коллективы, когда незнакомые друг другу музыканты выходят вместе.

Зовем гитариста, который хорошо играет, уже участвовал в группах, и молодого, подающего надежды, чтобы они играли вместе. Мы сразу выбрали для себя формат ТВ-вещания, хотя вещаем в интернет. Алексей Посохов, продюсер проекта

Дальнейшее развитие проекта, по словам инициаторов, будет идти через разнообразные форматы передач. Для этого участвуют в грантах, один из них сейчас находится на рассмотрении Росмолодежи.

Это оборудование, проведение концертов. Мы год снимаем передачи, собираем музыкантов и летом делаем гала-концерты. Иванна Посохова, контент-редактор проекта