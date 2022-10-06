Проект из Уфы «Йәшлек музыка» может получить грант Росмолодежи

Уфимский творческий проект может получить грант Росмолодежи. «Йәшлек музыка» существует более года. Площадка стала местом, где о себе заявляют молодые начинающие музыканты и группы. В формате передачи они исполняют вживую свои композиции и отвечают на вопросы ведущих. В планах авторов – расширение проекта и проведение больших концертов.
Настройка инструмента и микрофона, небольшой саундчек – обязательные процедуры перед началом съемок. Арина Нухова со своим проектом «Ариэль на максималках» пришла сюда впервые. Волнения нет, говорит девушка, главное – показать свое творчество.
Во время выступления идет видеозапись, одновременно сводится звук. За выступлением зрители в интернете могут следить в режиме реального времени.
Помимо исполнения, артисты еще общаются с ведущими. Это одновременно эффект и живого концерта, и квартирника. Задача ведущих – раскрыть личность музыкантов. Передачи имеют свое авторское оформление. Кроме того, есть короткая версия выпуска на 15 минут и полная программа длительностью в час. К слову, артисты не платят за свое выступление, все бесплатно.
Все пространство команда инициаторов обустроила за свои средства. Вышло уже порядка 30 передач «Йэшлек музыки», где зрителей познакомили более чем со 150 молодыми артистами. Причем на площадке зачастую рождаются новые коллективы, когда незнакомые друг другу музыканты выходят вместе.
Дальнейшее развитие проекта, по словам инициаторов, будет идти через разнообразные форматы передач. Для этого участвуют в грантах, один из них сейчас находится на рассмотрении Росмолодежи.
Помимо этого, авторский коллектив намерен раскрывать молодые таланты, которые исполняют песни на родных языках. И сейчас здесь уже работает отдельное направление, посвященное фолк-музыке.