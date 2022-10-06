Гендиректор БК «Уфимец»: «Мы готовимся вернуться в Суперлигу в следующем сезоне»

Баскетбольный клуб «Уфимец» продолжит существование, несмотря на исключение из профессиональных соревнований в следующем сезоне. Напомним, что причина этого – финансовые сложности в башкирском коллективе. Из-за исключения уфимской команды был переделан календарь Суперлиги, клуб отстранен и от участия в Кубке России.
Несмотря на это, «Уфимец» продолжит свои выступления. Основная команда сыграет в межрегиональных соревнованиях. Появится в структуре башкирского клуба и команда, выступающая в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола. В планах руководства клуба – возвращение в Суперлигу в ближайшее время.