Гендиректор БК «Уфимец»: «Мы готовимся вернуться в Суперлигу в следующем сезоне»

Баскетбольный клуб «Уфимец» продолжит существование, несмотря на исключение из профессиональных соревнований в следующем сезоне. Напомним, что причина этого – финансовые сложности в башкирском коллективе. Из-за исключения уфимской команды был переделан календарь Суперлиги, клуб отстранен и от участия в Кубке России.

Несмотря на это, «Уфимец» продолжит свои выступления. Основная команда сыграет в межрегиональных соревнованиях. Появится в структуре башкирского клуба и команда, выступающая в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола. В планах руководства клуба – возвращение в Суперлигу в ближайшее время.  

Баскетбольный клуб «Уфимец» в этом году сыграет в межрегиональных соревнованиях, которые проходят по всем федеральным округам. Победитель сможет принять участие в финале Высшей лиги. Мы готовимся к тому, чтобы вернуться в Суперлигу в следующем сезоне.

Сергей Медведев, генеральный директор БК «Уфимец»
Фото №1 - Гендиректор БК «Уфимец»: «Мы готовимся вернуться в Суперлигу в следующем сезоне»
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