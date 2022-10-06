Гендиректор БК «Уфимец»: «Мы готовимся вернуться в Суперлигу в следующем сезоне»

Баскетбольный клуб «Уфимец» в этом году сыграет в межрегиональных соревнованиях, которые проходят по всем федеральным округам. Победитель сможет принять участие в финале Высшей лиги. Мы готовимся к тому, чтобы вернуться в Суперлигу в следующем сезоне.

Сергей Медведев, генеральный директор БК «Уфимец»