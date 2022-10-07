В БашГУ прошла ежегодная церемония награждения преподавателей и обучающихся

Профессор кафедры немецкой и французской филологии факультета романо-германской филологии БашГУ удостоен ордена Салавата Юлаева. Указ о награждении Рахима Мурясова был подписан главой региона.
Знак отличия вручили на сцене учебного заведения в День преподавателя. Башкирский ученый входит в число ведущих языковедов мира, является автором-составителем российских словарей и статей, которые публикуются в зарубежных научных журналах.
Также были отмечены почётной грамотой республики представители Института права. Присвоены звания заслуженных деятелей науки Башкортостана декану биологического факультета и профессорам кафедры геофизики Физико-технического института. Заслуженным работником образования республики стал профессор кафедры философии и культурологии. Также отметили студентов, которые получили повышенную стипендию главы республики.