В БашГУ прошла ежегодная церемония награждения преподавателей и обучающихся

Профессор кафедры немецкой и французской филологии факультета романо-германской филологии БашГУ удостоен ордена Салавата Юлаева. Указ о награждении Рахима Мурясова был подписан главой региона.

Знак отличия вручили на сцене учебного заведения в День преподавателя. Башкирский ученый входит в число ведущих языковедов мира, является автором-составителем российских словарей и статей, которые публикуются в зарубежных научных журналах.