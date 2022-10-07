Врачи Уфы удалили у женщины опухоль и сохранили матку

Врачи Уфы провели сложную операцию по удалению опухоли у пациентки. Лечение женщина проходила в гинекологии Клинической больницы скорой медицинской помощи.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на протяжении полугода женщину беспокоили кровянистые выделения. При обследовании у пациентки обнаружилась миома со специфическим расположением в виде роста узла в полость матки. Опухоль оказалась очень большой. Женщине потребовалась экстренная госпитализация.
К счастью, пациентка прошла лечение и благополучно выписана из больницы. В будущем при желании женщина сможет иметь детей.