Врачи Уфы удалили у женщины опухоль и сохранили матку

В ряде медицинских учреждений в качестве лечения предлагается удаление такой миомы вместе с маткой. КБСМП располагает необходимым оборудованием для лечения данных заболеваний. Врачами-гинекологами было принято решение о проведении срочного оперативного вмешательства. Опытными хирургами выполнена гистерорезектоскопия — осмотр матки при помощи видеокамеры и одновременное выполнение хирургической операции — удаление миоматозного узла с сохранением матки.

пресс-служба КБСМП