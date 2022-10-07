Врачи Уфы удалили у женщины опухоль и сохранили матку

Врачи Уфы провели сложную операцию по удалению опухоли у пациентки. Лечение женщина проходила в гинекологии Клинической больницы скорой медицинской помощи.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на протяжении полугода женщину беспокоили кровянистые выделения. При обследовании у пациентки обнаружилась миома со специфическим расположением в виде роста узла в полость матки. Опухоль оказалась очень большой. Женщине потребовалась экстренная госпитализация.

В ряде медицинских учреждений в качестве лечения предлагается удаление такой миомы вместе с маткой. КБСМП располагает необходимым оборудованием для лечения данных заболеваний. Врачами-гинекологами было принято решение о проведении срочного оперативного вмешательства. Опытными хирургами выполнена гистерорезектоскопия — осмотр матки при помощи видеокамеры и одновременное выполнение хирургической операции — удаление миоматозного узла с сохранением матки.

пресс-служба КБСМП

К счастью, пациентка прошла лечение и благополучно выписана из больницы. В будущем при желании женщина сможет иметь детей.

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