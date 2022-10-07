Премьер-министр Башкирии и вице-президент Ирана обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества

Товарооборот между Башкортостаном и Ираном растет. Дальнейшие перспективы сотрудничества между республиками обсудили премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров и первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
По данным регионального кабмина, товарооборот за прошлый год увеличился в 6,7 раза. Республика поставляет в Иран сельхозпродукцию, зерновые культуры, масло, продукцию нефтехимии и пиломатериалы, импортирует целлюлозно-бумажную продукцию, картон, нефтехимическую продукцию. Импорт за минувший год увеличился в 2,5 раза. Темпы заданы неплохие, отметил премьер-министр.
Правительство республики предложило властям Ирана создать прямые рейсы между Ираном и Башкортостаном и другими регионами России. Эта мера, считает Назаров, существенно улучшит турпоток и положительно повлияет на бизнес и рост товарооборота.