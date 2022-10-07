Премьер-министр Башкирии и вице-президент Ирана обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества

По данным регионального кабмина, товарооборот за прошлый год увеличился в 6,7 раза. Республика поставляет в Иран сельхозпродукцию, зерновые культуры, масло, продукцию нефтехимии и пиломатериалы, импортирует целлюлозно-бумажную продукцию, картон, нефтехимическую продукцию. Импорт за минувший год увеличился в 2,5 раза. Темпы заданы неплохие, отметил премьер-министр.